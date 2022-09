Milan, spiccata esterofilia: i rossoneri rischiano “l’effetto Qatar”

Il Milan non è mai stato così straniero. Il club rossonero ha puntato su tanti giovani provenienti dall'estero. Che a novembre andranno via

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan di Stefano Pioli, ha evidenziato come la squadra rossonera non abbia mai mostrato una spiccata esterofilia come al giorno d'oggi. Dalle parti di Milanello, infatti, è quasi un inedito 'svuotare' la squadra di italia. Praticamente ai livelli di un record nella storia del club rossonero.

Il Milan ha in rosa 6 giocatori italiani (Antonio Mirante, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, Tommaso Pobega e Sandro Tonali); la Juventus, per esempio, ne ha quasi il doppio, 11. L'Inter arriva a 9, mentre Roma, Lazio, Napoli e Atalanta arrivano a 8.

Milan, dieci giocatori a novembre voleranno in Qatar

La politica del Milan, ovvero quella di scovare i rinforzi adeguati in giro per l'Europa, ha compreso il rischio calcolato dell'anomalia di una stagione che, a novembre, per molti calciatori rossoneri, prevederà un viaggio in Qatar per prendere parte ai Mondiali.

Alla kermesse iridata dovrebbero andare 10 milanisti. Nello specifico: Mike Maignan, Theo Hernández e Olivier Giroud (Francia); Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers (Belgio), Simon Kjær (Danimarca), Fikayo Tomori (Inghilterra), Rafael Leão (Portogallo), Fodé Ballo-Touré (Senegal) e Sergiño Dest (U.S.A.).

Il rischio, per il Diavolo, è che qualche giocatore tra questi possa infortunarsi, moltiplicando gli impegni nel bel mezzo della stagione: fisico stressato, incidenti di gioco, potrebbero mettere a repentaglio, magari, la partecipazione di alcuni di loro a partite chiave del Milan nella corsa verso lo Scudetto della stella.

Mister Stefano Pioli, per il 'CorSport', spera di non affacciarsi al girone di ritorno della Serie A 2022-2023 con nuovi problemi. Già nelle ultime due stagioni il Diavolo ha pagato spesso dazio agli infortuni; il torneo in Qatar espone ancora di più i rossoneri ad eventuali inconvenienti. E, qualora si fosse qualificata la Svezia, il bomber Zlatan Ibrahimović sarebbe stato l'undicesimo a partire. Maldini, aneddoti e retroscena su presente e futuro del Milan >>>