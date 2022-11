Milan-Spezia, Gotti esalta il gioco di Pioli: “Non c’è sistema di gioco”

Milan-Spezia, parla Gotti

Su Milan-Salisburgo: "Spero abbiate visto la gara del Milan contro il Salisburgo, squadra con un'età media di 19 anni e mezzo, in testa nel campionato austriaco. Se la sono giocata. Due squadra con riferimenti uomo a uomo, però a tutto campo, e non si riusciva a capire quale fosse il sistema di gioco. Ci sono i concetti, ma non si può dire qual è il sistema, come attaccano e come difendono. E questa è la direzione del calcio europeo".