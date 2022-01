Milan-Spezia 1-2, i tifosi contro Serra: “Dilettante” | Serie A News

I tifosi del Diavolo inviperiti contro l'arbitro Marco Serra per Milan-Spezia. Il suo errore è costato tre punti importanti ai rossoneri

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, parlando di Milan-Spezia, non poteva non tornare su Marco Serra, arbitro della partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022 terminata 1-2 soprattutto per via dell'errore del direttore di gara di Torino. Il quale, al 92', non avendo concesso la norma del vantaggio al Diavolo e fischiando subito un fallo su Ante Rebić, ha privato il Milan della rete che, nel frattempo, aveva segnato Junior Messias.

I tifosi del Milan, sui social, si sono arrabbiati (eufemismo) per la direzione di gara di Serra contro lo Spezia. "Questa partita è vergognosa", "Serra è da mandare a casa", "indecente", "cose che non si vedono nemmeno in Terza Categoria", "arbitro posi il fischietto e chieda scusa". Questi sono alcuni dei commenti più teneri dei sostenitori del Diavolo nei confronti dell'arbitro, autore di una topica colossale.

Alcuni, addirittura, hanno parlato di una vergogna che non si vedeva così dall'epoca del gol di Sulley Muntari in Milan-Juventus 1-1 del 25 febbraio 2012. La delusione è enorme da parte del tifo del Milan. Che, questa volta, ha auspicato come la società possa farsi sentire non soltanto nelle sedi opportune. Ma anche alzando la voce pubblicamente. Alcuni tifosi, poi, per Milan-Spezia si sono lamentati anche della scarsa vena sotto porta degli attaccanti e dei troppi calci di rigore sbagliati.

I punti, però, che mancano in questo Milan-Spezia per colpa di Serra pesano e peseranno nella corsa verso il titolo. Milan, un centrocampista 'last minute'? Le ultime news di calciomercato >>>

