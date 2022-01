Milan-Spezia 1-2, l’AIA chiede scusa. Serra, lungo stop | Serie A News

Marco Serra, della sezione AIA di Torino, ha condizionato il risultato di Milan-Spezia. I vertici arbitrali si sono scusati con il club

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Milan-Spezia, spiegando come l'arbitro Marco Serra, che ha pesantemente condizionato il risultato della 22^ giornata di Serie A 2021-2022 per i rossoneri, abbia immediatamente chiesto scusa al fischio finale.