Milan-Spezia 1-2, Calabria: “Serra ha fatto una cagata” | Serie A News

Davide Calabria, al termine di Milan-Spezia, 'umano' nei confronti dell'arbitro Marco Serra, il cui errore è costato la sconfitta al Diavolo

Davide Calabria, difensore rossonero, ha parlato al termine di Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022 finita, come noto, 1-2 per gli ospiti al 96'. Lo ha fatto ai microfoni di 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero, non nascondendo la propria amarezza.