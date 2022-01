Milan-Spezia 1-2: “L’arbitro ferma i rossoneri” | Serie A News

Milan-Spezia 1-2 ieri sera a 'San Siro': sul risultato finale, però, pesa troppo la decisione scellerata dell'arbitro Marco Serra di Torino

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022, partendo da quanto successo alla fine del match, vinto 1-2 dagli ospiti a 'San Siro'. Il Diavolo di Stefano Pioli, infatti, negli ultimi tre minuti di gioco, dal 93' al 96', è passato dalla gioia sfrenata alla delusione più cocente.

Junior Messias, sul punteggio di 1-1, segna, con un sinistro a giro formidabile all'incrocio dei pali, il gol-vittoria dei rossoneri. L'arbitro Marco Serra di Torino, però, nel momento in cui il brasiliano tira, fischia un fallo precedente su Ante Rebić. Non concedendo la regola del vantaggio al Milan e senza aspettare lo sviluppo dell'azione.

Dal danno, clamoroso (questo successo varrebbe ai rossoneri il momentaneo primato in classifica con il sorpasso all'Inter), alla beffa, assurda. All'ultima azione, infatti, su contropiede, lo Spezia porta a casa i tre punti con la rete di Emmanuel Gyasi, che si iscrive nel tabellino dei marcatori di questa pazza partita dopo Rafael Leão e Kevin Agudelo.

Terza vittoria consecutiva in trasferta per lo Spezia, prima sconfitta nel 2022 per il Milan. Un k.o., ha incalzato il 'CorSera', pesantemente condizionato dalla svista dell'arbitro Serra. Il quale, accorgendosi subito dell'errore, chiede immediatamente scusa ai rossoneri. Vorrebbe tornare indietro, ma il regolamento non glielo consente e il V.A.R. non può intervenire.

Il quotidiano generalista spiega come l'arbitro sia scoppiato in lacrime nello spogliatoio. Il Milan è furioso ed allibito per l'ennesimo torto arbitrale subito. L'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) ha chiesto scusa al club di Via Aldo Rossi annunciando una lunga sospensione per il direttore di gara. Va anche detto, però, che se il Milan non ha vinto, restando secondo in classifica e perdendo anzi un punto sull'Inter, è perché ha gettato via un'occasione d'oro anche per i suoi errori.

Theo Hernández (che fallisce anche un penalty) non parte quasi mai in velocità, Brahim Díaz gira a vuoto, Zlatan Ibrahimović non incide. Ispirato è il solo Leão, che, infatti, ha il merito di sbloccare il punteggio. Lo Spezia, nella ripresa, toglie Rej Manaj, inserisce Agudelo, che spacca in due la partita. Crea scompiglio, segna il gol del pareggio su assist di Daniele Verde, rimette i liguri in carreggiata e li lancia verso un pari meritato.

Nel recupero, però, dopo un duplice miracolo di Ivan Provedel (prende di tutto!) su Ibrahimović, ecco il finale da incubo per il Diavolo ed una sconfitta che non avrebbe meritato. Tutt'altro. Un errore che pesa tantissimo nell'economia del campionato. Perdendo l'anno scorso contro lo Spezia il Milan aveva lasciato campo libero all'Inter nella corsa allo Scudetto. Mister Pioli si augura che anche stavolta non sia così. Milan, un centrocampista 'last minute'? Le ultime news di calciomercato >>>

