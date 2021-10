Milan, speranza Theo Hernandez: oggi sarà sottoposto a tampone

Scatta l'operazione Theo Hernandez: oggi è il decimo giorno di positività al Covid e sarà sottoposto a tampone. Il punto della situazione

L'assenza di Theo Hernandez è probabilmente quella più pesante per il Milan. Il francese è un giocatore unico nel suo genere nell'interpretare il suolo di terzino sinistro e il suo sostituto, Fodé Ballo-Touré, non si è rivelato all'altezza. Ma già nella giornata di oggi potrebbero arrivare delle novità importanti per i tifosi rossoneri. Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' oggi scatta il decimo giorno da quando Theo è risultato positivo al Covid. Per questo motivo il numero 19 si sottoporrà a tampone e, in caso di negatività, potrebbe riprendere ad allenarsi. Difficile ma non impossibile che Stefano Pioli possa portarlo a Bologna con un solo allenamento nelle gambe. Molto probabile, invece, la sua presenza martedì sera contro il Torino in occasione del turno infrasettimanale di Serie A. Idea di calciomercato del Milan: dal Portogallo il sostituto di Franck Kessie