Milan-Spal, le pagelle della Gazzetta: il migliore è Castillejo. I voti

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato le pagelle di Milan-Spal, gara di Coppa Italia terminata 3-0 a favore dei rossoneri a San Siro.

Il migliore in campo secondo la rosea è Samu Castillejo, che si prende un meritato 7 (“Gol e assist anche a questo giro. Non sarà il giocatore più elegante, ma ha il dinamismo necessario). Stesso voto anche per Theo Hernandez. 6.5 per Piatek, Bennacer e Antonio Donnarumma, che ancora una volta non ha subito gol (“Voto esagerato visto lo scarso peso della Spal in attacco? Può darsi, ma provate voi a giocare una volta all’anno, più o meno, e non subire gol. Il fratellone del portiere prodigio si merita quantomeno i complimenti”.

Sufficienza per Conti, Kjaer, Romagnoli, Krunic, Bonaventura e Rebic, che a sorpresa è stato schierato titolare da Pioli (“Un giocatore ritrovato. Corre moltissimo, tira almeno due volte addosso al portiere, e questo è un peccato, però almeno si è scollato di dosso l’etichetta di rebus”). Unica insufficienza è quella di Suso, che, entrato al posto di Castillejo, si è preso un 5.5. Pioli, infine, si guadagna un 6.5 (“Ha imboccato la strada giusta: nelle difficoltà il 4-4-2 è un perfetto salvagente. Sta recuperando Castillejo”). Intanto secondo la stampa estera, un calciatore è molto vicino a vestire la maglia del Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android