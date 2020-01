Calciomercato Milan – Dalla Croazia: conferme, Olmo vicino

CALCIOMERCATO MILAN – Ve lo avevamo anticipato poco fa e adesso arrivano anche conferme direttamente dalla Croazia. Il Milan ha inviato alla Dinamo Zagabria un’offerta per Dani Olmo di circa 30 milioni di euro. Negoziati in corso. I rossoneri seguono lo spagnolo Under 21 ormai da diversi mesi, ma solo negli ultimi giorni la trattativa è entrata nel vivo. A volerlo è stato specialmente Zvonimir Boban, che adesso è davvero vicinissimo a portarlo al Milan. Il fantasista della Dinamo è stato protagonista nell’Europeo Under 21 che ha visto trionfare la sua Spagna. Viene considerato uno dei giocatori più importanti della sua età e la Dinamo Zagabria sembra convinta a lasciarlo andare. Anche Olmo sembra convinto di trasferirsi al Milan e il lavoro di Boban è stato preziosissimo in questo senso. La fumata bianca potrebbe arrivare davvero molto presto, anche se nel calciomercato è tutto possibile… Ma il Milan sembra davvero convinto di puntare su Olmo per il nuovo corso rossonero. Intanto secondo Wikipedia è già del Milan… Continua a leggere >>>

