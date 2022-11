Milan, sorpresa per Cardinale: trova un Suv dei… ‘Campioni d’Italia’

Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, ha ricevuto una sorpresa mentre si trovava in un hotel a Sidney, in Australia

Nonostante i continui movimenti ai vertici della società, il Milan non sembra averne risentito, almeno a livello di risultati. Il Diavolo è rimasto al top in Serie A e ha superato la fase a gironi di Champions League , dimostrando come anche il cambio di proprietà non abbia minimamente influito sui giocatori. Senza dubbio la vicinanza che ha sempre manifestato il fondatore di RedBird all'ambiente rossonero ha contribuito alla resa della squadra.

Milan, che sorpresa per Cardinale!

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Gerry Cardinale, impegnato in Australia per motivi di lavoro non legati al Milan, ha trovato da qualcosa di inaspettato. Davanti ad un hotel a Sidney ha notato un Suv con la scritta "Campioni d'Italia" sulla portiera anteriore destra, accanto a uno scudetto marchiato AC Milan e al logo della Curva Sud. Una chiara dimostrazione di come il brand Milan sia riconosciuto e amato in ogni latitudine del globo terrestre.