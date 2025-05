Milan, sorpasso al Napoli per Allegri: un vantaggio di 'corto muso'

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato della situazione di Massimiliano Allegri , uno dei tecnici più ambiti dalle squadre di Serie A , conteso da Milan e Napoli per il ruolo di nuovo allenatore nella stagione 2025-2026 . E dire che, un anno fa, il livornese era finito nel dimenticatoio per via del suo burrascoso addio alla Juventus .

Nel 'derby' tra Milan e Napoli per Allegri, secondo il 'CorSera', i rossoneri si sono portati in vantaggio di 'corto muso' sugli azzurri, approfittando della pausa di riflessione di Antonio Conte, il quale si è preso qualche giorno per decidere se lasciare Napoli. Con Aurelio De Laurentiis che, come noto, vorrebbe Allegri in caso di addio del tecnico dell'ultimo Scudetto.