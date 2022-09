Milan, soltanto scampoli di match finora per l’astro nascente Adli

Yacine Adli, centrocampista del Milan, era stato protagonista di un precampionato confortante. Poi, però, ha trovato poco spazio

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sui calciatori del Milan finora poco o mai utilizzati da mister Stefano Pioli in questa prima fase della stagione, caratterizzata da 7 partite disputate in Serie A e 2 in Champions League.

Fodé Ballo-Touré, per esempio, finora è stato in campo nel quarto d'ora finale di Milan-Bologna 2-0 e basta. Ci sono poi giocatori come Malick Thiaw, Tiémoué Bakayoko e Marko Lazetić che non hanno ancora messo piede in campo.

Milan, Adli lotterà per avere più minuti in campo

Altri, infine, come Matteo Gabbia, Aster Vranckx e Yacine Adli in grado, finora, di ritagliarsi soltanto scampoli di match. Il quotidiano romano, in particolare si, è soffermato sull'ex centrocampista del Bordeaux, classe 2000.

Fin qui, infatti, Adli ha totalizzato appena 54' in 3 partite di Serie A: ha giocato 29' contro il Bologna, poi 17' contro il Sassuolo e, infine, 8' contro il Napoli. Per il 'CorSport', minutaggio scarso nonostante gli incoraggianti presupposti del suo precampionato.

Tutto, all'epoca, indicava Yacine Adli come astro nascente di questo Milan tra centrocampo e trequarti. Quando, però, sono cominciate le partite ufficiali, gli spazi per lui si sono inesorabilmente ridotti. Escluso dalle prime scelte in Serie A, fatto fuori dalla lista UEFA per la Champions League.

In questi giorni Adli si sta allenando a Milanello, agli ordini di mister Stefano Pioli, con l'obiettivo di convincere il tecnico a concedergli più chance e più minuti sul terreno di gioco.