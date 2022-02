Milan, sogno Scudetto: quattro motivi per cui è possibile vincerlo

Il Milan, ieri, ha battuto 1-0 la Sampdoria a 'San Siro', riconquistando il primato in Serie A ai danni dell'Inter. I nerazzurri, è vero, hanno una partita in meno. Ma Bologna-Inter non è vinta in automatico e sarà pur sempre una gara tutta da giocare. Il Diavolo di Stefano Pioli, quindi, ha la possibilità di dire la sua nella corsa per lo Scudetto 2022. Analizziamo, dunque, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i quattro motivi per cui il Milan può sognare la vittoria di un campionato che, in casa rossonera, manca dal 2011.