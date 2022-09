Milan, ecco la situazione degli infortunati Krunic, Rebic e Florenzi

Rade Krunic, Ante Rebic ed Alessandro Florenzi, giocatori del Milan, sono alle prese con degli infortuni. Questa è la loro condizione attuale

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati in casa Milan, eccezion fatta per Zlatan Ibrahimovic che, come noto, non tornerà in campo prima dell'inizio del 2023. Nella fattispecie, focus su Rade Krunic, Ante Rebic e Alessandro Florenzi.

Milan, ecco come stanno gli infortunati rossoneri

Il centrocampista bosniaco, come rivelato da Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia di Salisburgo-Milan, salterà la partita di sabato in campionato contro la Sampdoria a 'Marassi', ma sarà pronto per quella successiva di Champions League, in programma a 'San Siro' contro la Dinamo Zagabria.

Rebic ieri pomeriggio non è partito con la squadra alla volta di Salisburgo. Ha un problema alla schiena, fastidioso, che lo affligge da un po'. Pertanto, la sua situazione è da monitorare giorno dopo giorno. Per Florenzi, purtroppo, ha scritto la 'rosea', sebbene al momento non sia ancora arrivata una comunicazione ufficiale dallo staff medico, si è capito che si tratta di un infortunio muscolare serio e che lo terrà fuori molto a lungo. Champions, dove vedere Salisburgo-Milan in tv o in diretta streaming >>>