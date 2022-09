Milan, Ibrahimovic campione poliglotta: parla ben sei lingue diverse!

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è quarto nella classifica di Preply dei VIP che parlano più lingue. Ecco da chi è preceduto in lista

Daniele Triolo

Che Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, fosse un fenomeno, lo sanno tutti. Per lui parlano numeri, statistiche e gli oltre 500 gol realizzati in carriera tra squadre di club e Nazionale svedese.

Quello che, però, forse non tutti sanno è che Ibra è un fantastico campione poliglotta. L'aver giocato, infatti, in molti Paesi nel corso della sua lunga carriera hanno portato Zlatan ad imparare molte lingue. Nelle quali si esprime, in tutte, in maniera fluente.

Ibrahimovic, il Milan ha un bomber che si esprime in tante lingue

'Preply', piattaforma globale di apprendimento delle lingue, ha condotto di recente un'analisi sui personaggi pubblici (VIP) che parlano più lingue. Evidenziando, tra l'altro, i VIP stranieri che sanno parlare la nostra lingua, l'italiano. Da questo studio emerge come Ibrahimovic del Milan sia quarto in questa speciale graduatoria (CLICCA QUI PER LEGGERLA COMPLETA).

L'attaccante del Diavolo, classe 1981, che tornerà in campo ad inizio 2023 perché ancora in fase di recupero dopo l'operazione subita ai legamenti crociati del ginocchio nello scorso mese di maggio, è preceduto in classifica dall'attore Jackie Chan (ben 9 lingue parlate!), da Papa Francesco e l'attore e produttore Viggo Mortensen (entrambi a quota 7).

Di questi, il sommo Pontefice e il danese protagonista ne 'Il Signore degli Anelli', conoscono, come Ibra, anche l'italiano. Da sottolineare come Zlatan sia il primo ed unico calciatore nella Top 20. Un elenco prestigioso, che prevede anche nomi del calibro di Alberto Angela, Angela Merkel, Silvio Berlusconi e Leonardo Di Caprio. Tutti dietro Ibra.

Ma quali lingue, nello specifico, parla Ibrahimovic? La stella del Milan è madrelingua svedese, poi parla il bosniaco (trasmessogli dal padre, nato in quei territori), quindi italiano, spagnolo, francese e inglese. Zlatan, sei sempre un passo avanti a tutti.