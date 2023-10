Milan, emergenza infortuni. In difesa spazio a Simic e Bartesaghi

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul Milan e sugli infortuni. In casa rossonera serve l'apporto di Bartesaghi e Simic in difesa

Il Milan si appresta a dover affrontare i lunghi stop di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino . I rossoneri, al momento, si trovano con solo tre centrali difensivi di ruolo in rosa. Tomori e Thiaw sono i titolari, con Kjaer un'unica alternativa . Inoltre, il danese, non garantisce tanta tenuta, ad esempio ha saltato l'ultima gara contro il Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport parla proprio dell'emergenza difesa e in particolare di Simic e Bartesaghi, le soluzioni in casa .

Milan, Bartesaghi anche da centrale

Il Milan, si legge, non interverrà sul mercato degli svincolati, ma dovrebbe lavorare per gennaio. Ma fino ad allora che si fa? Nell'emergenza in difesa spazio a due giovani: Jan-Carlo Simic e Davide Bartesaghi, che hanno già assaporato l’aria della prima squadra. Il terzino può giocare sia come laterale basso sia, all’occorrenza, come centrale mancino. Il suo miglioramente anche da centrale potrebbe essere fondamentale per il Milan.