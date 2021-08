Milan, si riparte da una certezza: la solidità difensiva | News

Il Milan ha tante certezze: una di queste è la difesa, che ha fatto tanto bene nelle ultime partite della scorsa stagione e durante l'estate

Pochi dubbi, tante certezze. Il Milan di Stefano Pioli, dopo aver vinto 1-0 sul campo di 'Marassi' contro la Sampdoria, vuole portare a casa altri tre punti domani sera nel match casalingo contro il Cagliari. Ed è proprio dalle certezze che il Diavolo deve fare manforte, con la difesa che sicuramente è uno degli aspetti positivi della rinascita 'Pioliana'. Anche 'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, ha elogiato il reparto difensivo dei rossoneri, sottolineando come il mix di senso della posizione, dinamismo e saggezza sia il vero punto di forza della squadra. Il Milan, infatti, non subisce gol su azione dal match dell'Olimpico contro la Lazio dello scorso aprile. Le Top News di calciomercato sul Milan: attesa per Bakayoko, Faivre obiettivo numero uno