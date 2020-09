Milan, si lavora su qualità e intensità: niente doppie sedute

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riporta La Gazzetta dello Sport, la scelta di Stefano Pioli e del suo staff di non fare sedute doppie va letta nell’ottica di puntare molto sulla qualità e sull’intensità, dal momento che i tempi sono ristretti e bisogna cercare di essere subito al top della condizione.

Viene svolto un lavoro di prevenzione e di recupero: tante situazioni di gioco, partitelle e amichevoli, come quella di oggi contro il Vicenza (qui orario e diretta tv), e nessun carico pesante per non andare a mettere troppo acido lattico nei muscoli dei giocatori.

