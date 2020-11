Milan, si è svegliato Rafael Leao. E un grande dilemma è risolto

Milan, che bell’impatto di Leao nella nuova stagione!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato, per quanto concerne il Milan, dei ragazzi nati nel 1999. Giocatori forti, talentuosi che, sebbene molto giovani, stanno dando un bel contributo alla causa rossonera anche grazie al sapiente lavoro del tecnico Stefano Pioli.

Tra questi, Rafael Leao, attaccante portoghese. “Svagato e ciondolante nei suoi primi mesi milanisti, magari un po’ depresso per le tante panchine, sta cominciando a dimostrarsi il giocatore che il Milan si aspetta – si può leggere sull’edizione odierna della ‘rosea‘ su Leao -. Il club ha investito quasi 30 milioni di euro su di lui, che domani ritrova il suo passato”.

Già, perché Leao, nella stagione 2018-2019, ha indossato la maglia del Lille, rivale del Milan in Europa League domani sera. In Francia, nella sua unica annata con la squadra di Christophe Galtier, il numero 17 del Diavolo aveva realizzato 8 gol. “Adesso va a caccia del suo primo gol in Europa, ma sembra essersi sbloccato mentalmente”.

Non ci interroga più, tra l’altro, sul suo reale ruolo in campo. Leao è una prima o una seconda punta? ‘La Gazzetta dello Sport‘ ha spiegato: “Definiamolo giocatore anomalo, ma la progressione è formidabile. Ha acquistato sicurezza e comincia a produrre anche assist di qualità”. UN CLUB INGLESE PRONTO A FARE CARTE FALSE PER LEAO >>>