Calciomercato Milan – Leao, assalto da un club inglese / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Leao, pressing inglese

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – L’inizio di stagione del Milan ha sorpreso tutti, anche i più ottimisti. I rossoneri sono primi in classifica e tra le sorprese ci sono anche i giocatori, tra cui Rafael Leao. L’attaccante francese pecca un po’ in costanza, ma ha dei lampi da vero fuoriclasse. Sulla fascia è veramente devastante e ultimamente ha fornito ben quattro assist. Leao è considerato un talento purissimo, considerando anche che si tratta di un classe 1999 e la dimostrazione è il fatto che molti club lo abbiano sott’occhio. In particolare il Wolverhampton, che in estate ha sondato seriamente il terreno.

Gli inglesi ci hanno pensato come sostituto di Diogo Jota, andato al Liverpool. Non è un caso che sia il Wolverhampton a provarci, visto che è uno dei club più vicini a Jorge Mendes. Tuttavia, la trattativa non è neanche partita. Il Milan non ha voluto neanche ascoltare proposte. I rossoneri sono convinti di aver preso uno tra i giocatori più forti di quell’età. Tra l’altro, il prezzo è ancora “troppo vicino” a quello pagato dai rossoneri. Inoltre, lui è molto felice al Milan e dunque il problema non si pone neanche.

