Milan News, Pioli: “Leao? Non deve accontentarsi, poteva fare tre gol”

Pioli sulle qualità di Rafael Leao

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Udinese-Milan, ha parlato in conferenza stampa delle qualità di Rafael Leao. Questo il suo pensiero: “La cosa che ci interessa è vedere una crescita costante come la sua. Non si deve accontentare perché ha un potenziale importante. L’altra sera ha fatto un gol ma poteva farne tre. E’ all’inizio di un percorso, è giusto aspettarsi passi avanti ma è giusto avere pazienza. La cosa importante è che un giocatore di sforza per migliorare e lui lo sta facendo“.

