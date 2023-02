Milan, Shevchenko: “De Ketelaere? Gli manca il gol per sbloccarsi”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato anche di Charles De Ketelaere ieri sera all'evento benefico per la sua Ucraina

Daniele Triolo

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha organizzato, con l'associazione 'United Onlus', una cena di gala andata in scena ieri sera all'hotel 'Excelsior Gallia' di Milano. Lo scopo della cena era quello di raccogliere fondi in favore della fondazione 'Football for Ukraine CIO'. L'obiettivo? Contribuire alla ricostruzione dello stadio della città ucraina di Irpin, distrutto dalla guerra.

Milan, le parole di Shevchenko sull'attualità rossonera — Le dichiarazioni di Shevchenko sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, dal 'Corriere dello Sport' e da 'Tuttosport'. «Per me è importante essere qua. Voglio ringraziare l'Italia e gli italiani per il supporto dato in questi mesi. Sono fiero del mio Paese e di come si sta difendendo. Questa serata è dedicata a loro per fargli trovare un po' di serenità», ha spiegato Sheva ai cronisti presenti.

Shevchenko, come si ricorderà, era presente a 'San Siro' qualche giorno fa per Milan-Tottenham. Pertanto, ha risposto ad alcune domande sui rossoneri di Stefano Pioli. Iniziando proprio dalla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma a Londra il prossimo 8 marzo. «Sarà una trasferta molto difficile. Il Tottenham in casa gioca molto bene e alzerà i ritmi. Io vedo un Milan in crescita, che ha fatto bene contro il Tottenham e che sta portando a casa risultati importanti».

"De Ketelaere? Un gol per sbloccarsi: arriverà presto" — Sul momento attuale del Milan, poi, Shevchenko ha spiegato: «I tifosi hanno dato una spinta importante alla squadra, che aveva un passo molto diverso e ha ritrovato serenità. Spero che possa trovare continuità di risultati». Spazio, poi, nelle considerazioni dell'ex bomber rossonero (175 gol in 322 partite ufficiali con il Diavolo, secondo cannoniere di sempre nella storia del Milan dietro Gunnar Nordahl) su Charles De Ketelaere.

«Gli manca un po' d'esperienza ma in campo si vede che ha le qualità tecniche. Gli manca il gol per sbloccarsi: avendo l'occasione in ogni partita credo che arriverà presto». Infine, due messaggi speciali di Sheva: «Pioli è stato nominato miglior allenatore della Serie A ed è giusto fargli i complimenti. Vorrei anche inviare un messaggio ad Alberto Zaccheroni, una persona importante per la mia carriera che mi auguro possa stare bene». Milan, Gullit 'sponsor' di De Ketelaere: la sua convinzione >>>