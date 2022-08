Milan, la sfida di Leao: vuole migliorare ancora. E sul rinnovo …

Rafael Leao, attaccante del Milan, si pone come obiettivo quello di disputare una stagione più bella dell'ultima. Dopo il mercato il rinnovo?

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, che, ieri sui social, ha postato un messaggio che ha acceso i tifosi del Diavolo: 'San Siro uguale casa'.

Leao, in vista di Milan-Udinese di domani pomeriggio a 'San Siro', ha lanciato una nuova sfida a Juventus, Inter ed alle altre pretendenti al titolo. L'attaccante portoghese, classe 1999, è pronto a cominciare il suo quarto anno in rossonero, ma lo fa con una consapevolezza diversa di sé stesso.

L'anno passato la missione era sbloccarsi definitivamente dopo due stagioni di alti e bassi. Quest'anno, invece, ha l'obiettivo di confermarsi ad altissimi livelli. E, se possibile, di migliorare ulteriormente. L'ex Lille e Sporting Lisbona è maturato molto, ha trovato nel tecnico di Stefano Pioli un allenatore capace di tirare il meglio fuori da lui ed ora l'obiettivo è crescere ancora insieme.

Milan, Leao tra campo e calciomercato: il punto della situazione

Leao, adesso, parte secondo il 'CorSport' come idolo della tifoseria e giocatore di maggior talento della rosa milanista. Quest'anno le concorrenti saranno però più agguerrite. L'Inter ha ripreso Romelu Lukaku, la Juventus ha riportato a casa Paul Pogba ed aggiunto Ángel Di María. Poi c'è la Roma che ha fatto il colpo di mercato con Paulo Dybala. La palma di miglior giocatore della Serie A passerà attraverso tanti duelli.

Lui, per cominciare, ha lanciato un messaggio: a Milano sta bene e vuole vincere ancora con la maglia rossonera. Gli arrivi di Divock Origi e Charles De Ketelaere serviranno anche a lui: potrebbero usufruire degli spazi creati dal portoghese e, contestualmente, metterlo nelle condizioni di essere più risolutivo in area di rigore. A Milanello, secondo il quotidiano romano, si studia anche un possibile cambio di modulo per rendere maggiormente efficace Leao.

In campo Leao sarà sicuramente carico, da Milan-Udinese in avanti. Bisogna, però, ancora risolvere la grana legata al rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. La scadenza dell'attuale accordo è fissata al 30 giugno 2024. Il suo agente, Jorge Mendes, intrattiene dialoghi con il Milan senza, però, aver trovato un'intesa. Anche perché chiede uno stipendio, per il suo assistito, intorno ai 6-7 milioni di euro.

Il Milan, ad ogni modo, non ha perso fiducia e spera di prolungare il suo contratto. Si proverà a stringere i tempi dopo l'attuale sessione estiva di calciomercato, prima che il calciatore parta per i Mondiali. Giocando bene e mettendosi in mostra, infatti, la richiesta economica potrebbe crescere ulteriormente.

La società meneghina, al momento, non è turbata dalla condizione contrattuale di Leao, poiché blindato da una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Ma anche perché l'intenzione del giocatore è quella di restare, vincere ancora in Italia con il Milan e, perché no, cominciare a maturare successi anche in campo europeo.