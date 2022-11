Milan, ecco i sette calciatori impegnati ai Mondiali in Qatar / News

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto sui giocatori del Milan che partiranno per i Mondiali in Qatar. Dalle convocazioni ufficializzate nel corso degli ultimi giorni, si evince come Stefano Pioli 'recuperi' Mike Maignan, Fikayo Tomori e Divock Origi. Didier Deschamps non ha chiamato il portiere del Milan per l'infortunio al soleo del polpaccio sinistro. Adesso l'ex Lille, seppur deluso per l'occasione persa, potrà recuperare con calma la miglior condizione al Milan. Ha destato non poco clamore in Inghilterra l’esclusione di Fikayo Tomori, al quale il ct Gareth Southgate ha preferito il chiacchieratissimo Harry Maguire. Meno clamorosa, invece, l’esclusione di Divock Origi da parte di Roberto Martinez, CT del Belgio, che ha inserito Alexis Saelemaekers nella lista delle riserve.