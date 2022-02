Milan, nel derby di Coppa Italia servirà tutto un altro Brahim Díaz

Brahim Díaz non sta vivendo una grande stagione al Milan. Il gol gli manca dal 25 settembre. Nel derby dovrà 'ispirare' e 'disturbare'

Brahim Díaz , fantasista andaluso del Milan , è uno dei protagonisti dell'approfondimento odierno de 'La Gazzetta dello Sport' sulla squadra di Stefano Pioli . Questo perché, come si ricorderà, nell'ultimo derby in Serie A l'ex Real Madrid e Manchester City era stato l'uomo della svolta.

Entrato al 58' in sostituzione di Franck Kessié, Brahim Díaz aveva giocato benissimo quell'Inter-Milan, vinto dai rossoneri in rimonta per 1-2 grazie alla doppietta di Olivier Giroud. Nelle partite successive, però, Brahim si è smarrito. Contro l'Udinese, venerdì a 'San Siro', ha effettuato delle giocate fini a loro stesse o interrotte dai friulani.