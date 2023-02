Milan, cosa succederebbe senza la qualificazione in Champions League

Il Milan lotta per la qualificazione alla Champions League 2023-2024. Ecco cosa accadrebbe qualora i rossoneri fallissero l'obiettivo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha disegnato uno scenario in cui la squadra rossonera, impegnata nella lotta per la conquista di un posto in Champions League, fallisce l'obiettivo. Cosa succederebbe, dunque, in tal caso, al Diavolo di Stefano Pioli?

Milan senza Champions League? Sarebbe un vero disastro — Il primo effetto sarebbe quello della sicura partenza di Rafael Leão. Per la 'rosea', infatti, l'attaccante portoghese non accetterebbe di giocare in Europa League quando c'è una pletora di squadre che farebbe carte false pur di averlo. Club importanti, che potrebbero pagarlo di più e fargli disputare la Champions.

Il Milan, nell'Europa 'che conta', resta un’attrazione per ogni top player del mondo. Giocare nella coppa internazionale meno nobile renderebbe inevitabilmente più povero il mercato. Povero di conferme, ma anche di grandi nomi e sicuramente di grandi spese. Il club rossonero, per filosofia, non si discosta dalla sostenibilità finanziaria. Un, però, conto è alimentarla con i ricavi multimilionari della Champions, un altro sostenerla con un incasso molto meno consistente.

Il progetto del Milan, senza la qualificazione in Champions League, subirebbe uno stop rovinoso. Tornerebbe, secondo 'La Gazzetta dello Sport', al punto di partenza dopo anni di ricostruzione. Ne risentirebbe la competitività tecnica. Sarebbe arduo convincere i campioni ad accettare di andare al Milan. Ed anche quelli che ci sono oggi (non solo Leão) accetterebbero malvolentieri di abbassare il loro livello.

Il Milan perderebbe tantissimi introiti. Finora il Diavolo ha incassato 65 milioni di euro dalla Champions League tra partecipazione, ranking, market pool, premi risultato già dai gironi e bonus sponsor. Inclusa la quota del botteghino. La somma, invece, di tutte le voci relative all'Europa League arriva, al massimo, a 20 milioni di euro. Di fatto, meno di un terzo dei soldi.

Via i campioni. Licenziamento di Maldini, Massara e Pioli — Infine, con un Milan fuori dalla Champions, andrebbero poi individuati i responsabili del fallimento sportivo. Sul banco degli imputati, con condanna certa o quasi, salirebbero Paolo Maldini e Frederic Massara (entrambi in scadenza di contratto il 30 giugno 2024), già nel mirino per un mercato estivo dispendioso e poco produttivo. Ma anche Pioli (contratto in scadenza il 30 giugno 2025): sarebbe una triste fine per uno degli eroi dello Scudetto 2022.