Milan senza Ibrahimovic, ma in serie positiva: la singolare statistica

Zlatan Ibrahimovic è la stella del Milan, nonché uno dei suoi bomber migliori. Eppure la squadra gira, e bene, anche senza lo svedese ...

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , portando alla luce una singolare statistica, molto interessante. Sebbene, infatti, Ibra sia la stella della formazione di Stefano Pioli , nonché uno dei suoi bomber più forti ( 8 gol e 2 assist in 19 gare tra Serie A e Champions League finora in stagione), il Diavolo senza di lui vince praticamente sempre.

Incredibile ma vero, quando il Milan è costretto, dagli acciacchi dell'età e da qualche infortunio di troppo, a giocare senza Ibrahimovic va a punti. E nel 99% dei casi, vince. In stagione, infatti, i rossoneri hanno giocato senza Zlatan in 10 gare di campionato: sono arrivate 9 vittorie (due contro la Sampdoria, poi Cagliari, Venezia, Spezia, Atalanta, Salernitana, Empoli e Inter) ed un pareggio contro la Juventus .

A queste gare potrebbero anche essere aggiunte Milan-Torino 1-0 e Milan-Roma 3-1 , dove Ibra è entrato in campo nei minuti finali a risultato (successo) già acquisito. Quindi, due partite di Coppa Italia , vale a dire Milan-Genoa 3-1 e Milan-Lazio 4-0 , giocate dal Milan senza Ibrahimovic e finite con la vittoria di Alessio Romagnoli e compagni. Tali numeri, quindi, dimostrano come i rossoneri abbiano imparato anche a fare a meno del nativo di Malmö.

Il futuro di Ibrahimovic, in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno, sarà a totale discrezione del centravanti scandinavo. Se, tra marzo/aprile (sarà decisiva, magari, la qualificazione o meno della Svezia ai Mondiali in Qatar) starà bene, firmerà il rinnovo fino al 2023. In caso contrario, non è utopistico pensare che Zlatan possa anche fermarsi qui. D'altronde, in casa Milan, Olivier Giroud si sta rivelando molto più che una semplice alternativa. Milan, grande colpo di mercato dalla Juventus? Le ultime news >>>