Milan senza età: il progetto giovane inizia a dare i suoi frutti grazie a Pioli

Il progetto giovane del Milan iniziato tre anni fa inizia a dare i suoi frutti grazie al lavoro di Stefano Pioli. Tonali, Kalulu e non solo

Questo Milan giovane, domani alle ore 21, se la vedrà con l'Atletico Madrid in Champions League. Questa partita sarà un grande test di maturità dopo la sconfitta di Liverpool. Ed ecco perché servirà anche la giusta esperienza. Simon Kjaer, infatti, dovrebbe tornare al suo posto al centro della difesa, mentre Olivier Giroud, se non dall'inizio, sarà prezioso a gara in corso. Domani Milan-Atlético Madrid: le parole di Pioli e Brahim in conferenza >>>