Milan, Seedorf a Gazidis: “Sei un guerriero, tornerai più forte di prima”

Clarence Seedorf, ex calciatore del Milan, ha voluto mandare un messaggio di cordoglio ad Ivan Gazidis. L'amministratore delegato rossonero ha scoperto di avere un tumore alla gola e la notizia ha preso in contropiede tutto il mondo del calcio. Anche i media britannici ne hanno parlato, visti i trascorsi del dirigente sudafricano all'Arsenal.