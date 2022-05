Milan, lo Scudetto è passato da 8 partite: i momenti clou della stagione

Lo scudetto del Milan, molto probabilmente, è arrivato vincendo in particolar modo otto partite: ecco i momenti chiave della stagione

Enrico Ianuario

MILAN, LO SCUDETTO E' PASSATO DA 8 PARTITE — L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa un'analisi del campionato del Milan, terminato con la vittoria dello scudetto. Uno scudetto che, secondo la 'rosea', è arrivato in particolar modo in 8 vittorie determinanti. Vediamo di quali match si tratta nelle prossime schede.

ATALANTA-MILAN 2-3 — Il Milan torna sul prato del 'Gewiss' per affrontare l'Atalanta, il 3 ottobre, dove pochi mesi prima aveva conquistato la qualificazione in Champions League. E' un dominio rossonero, con il Diavolo che trova il triplo vantaggio grazie ai gol di Calabria, Tonali e Leao. Le reti di Zapata e Pasalic sul finale di gara spaventa la squadra di Stefano Pioli, ma il Milan ha comunque portato a casa i tre punti.

ROMA-MILAN 1-2 — Il 31 ottobre il Milan è ospite della Roma di José Mourinho. Il super gol su punizione di Ibrahimovic e la rete su rigore di Kessié ammutoliscono l'Olimpico. Il gol dell'ex El Shaarawy non basta ai giallorossi per tentare la rimonta. In ogni caso si ricorda quella partita principalmente per i tanti errori arbitrali di Maresca.

INTER-MILAN 1-2 — E' il 5 febbraio e il Derby 'esterno' potrebbe essere fatale per il Milan. L'Inter passa in vantaggio con Perisic e chiude il primo tempo in vantaggio dopo aver dominato per 45 minuti. Nel secondo tempo accade, però, qualcosa di magico. Un lampo di Brahim Diaz trova Giroud sul palo più lontano per il gol del pareggio. Pochi minuti dopo, lo stesso Giroud si inventa un gol da cineteca. 1-2, derby a casa e lotta scudetto incredibilmente riaperta. Da lì il Milan cambia passo.

NAPOLI-MILAN 0-1 — Il 6 marzo il Milan affronta il Napoli, terzo incomodo della lotta scudetto. Il mago Stefano Pioli mischia le carte e schiera la sua squadra con un inedito 4-1-4-1. Sarà la mossa vincente, in quanto dare pochi punti di riferimento agli avversari. E anche lì, come nel Derby di un mese prima, Olivier Giroud segna e decide l'incontro. Apoteosi.

LAZIO-MILAN 1-2 — Il 24 aprile il Milan se la vede contro la Lazio. Una gara in trasferta molto insidiosa per i rossoneri, reduci da un brutto k.o. in Coppa Italia contro l'Inter per 3-0. Non parte benissimo quella gara, infatti i biancocelesti trovano il vantaggio dopo pochi minuti con Immobile. Poi, però, la squadra di Pioli sale in cattedra e trova il gol del pareggio con Olivier Giroud. Da lì è dominio rossonero, fin quando sarà Sandro Tonali a trascinare i suoi compagni di squadra verso il successo segnando un gol nel recupero del secondo tempo.

MILAN-FIORENTINA 1-0 — E' il primo maggio, e il Milan gioca prima dell'Inter. Stefano Pioli affronta la Fiorentina di Vincenzo Italiano, allenatore che evoca brutti ricordi. Una partita sofferta, bloccata, ma è grazie ad un errore di Terracciano che il Diavolo riesce a segnare il gol dell'1-0 definitivo con Leao al 37esimo del secondo tempo. Esplodono di gioia i 75mila tifosi presenti al 'Meazza'.

VERONA-MILAN 1-3 — Questa volta non è fatal Verona. Il Milan espugna il 'Bentegodi' giocando una grandissima partita. All'iniziale svantaggio firmato da Faraoni, i rossoneri ribaltano lo svantaggio grazie ad una doppietta di Sandro Tonali e al gol finale di Alessandro Florenzi. Il sogno scudetto prende sempre più forma.

SASSUOLO-MILAN 0-3 — L'ultima insidia è rappresentata dal Sassuolo, club che ha espugnato 'San Siro' nella gara d'andata. Questa volta la musica è diversa e il Milan ha messo subito in chiaro i conti. I rossoneri chiudono la pratica scudetto dopo i primi 45 minuti di gioco grazie ad una doppietta di Giroud e alla rete di Kessié. Nel secondo tempo, solo un fuorigioco di Leao impedisce ad Ibrahimovic di segnare il gol del 4-0, ma poco importa. Il Milan è campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia. O meglio, il Milan è meritatamente campione d'Italia.

