Milan, le sconfitte di Pioli fanno sempre rumore: ecco le precedenti

Ogni volta che il Milan di Stefano Pioli perde, lo fa sempre in maniera piuttosto fragorosa. Prima si era sempre rialzato. Ora, invece ...

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli . Una squadra che, negli ultimi tre anni e mezzo, ha fatto tantissime cose positive: dall'anonimato del centro classifica ( giugno 2020 ) alla vittoria dello Scudetto ( maggio 2022 ). Il tutto, però, è passato anche attraverso alcune cadute rovinose.

Il comune denominatore delle sconfitte del Milan di Pioli, in occasione di quasi tutte le 14 sconfitte , è uno solo: il numero dei gol incassati . Il Diavolo, infatti, ne ha incassati almeno tre a partita . La madre di tutti i k.o., Atalanta-Milan 5-0 del 22 dicembre 2019 , una sconfitta figlia dei rossoneri ereditati da Marco Giampaolo e senza i leader tecnici Zlatan Ibrahimović e Simon Kjær , arrivati in seguito.

Quindi, il 9 febbraio 2020, il derby. Quell'Inter-Milan da 0-2 diventò 4-2 nella ripresa. Nella stagione 2020-2021, poi, ecco arrivare Milan-Lille 0-3 in Europa League, quindi, nell'anno solare 2021, i brutti passi falsi a gennaio in Milan-Juventus 1-3 e Milan-Atalanta 0-3. Seguiti, poi, da altri 0-3, quello del derby di febbraio e uno incassato in casa della Lazio alla fine del mese di aprile.