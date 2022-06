Milan, Scaroni resterà Presidente. Che fine farà però Gazidis?

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Ivan Gazidis , amministratore delegato del Milan , sul fondo Elliott e di quanto succederà, all'interno del Consiglio d'Amministrazione del club rossonero, una volta andato in porto il 'closing' per il passaggio di proprietà del Diavolo a RedBird .

Innanzitutto, partiamo da quanto rivelato ieri da Paolo Scaroni , Presidente del Milan, ai microfoni di 'La Politica nel pallone', trasmissione in onda su GR Parlamento. " Gerry Cardinale mi ha proposto di restare Presidente - ha confessato -. Io per ora ho risposto che voglio capire l'evoluzione del quadro. Ma sarei contento di continuare ".

Scaroni, quindi, dovrebbe restare numero uno del Milan anche da settembre in avanti, avendo trovato, in Cardinale, "una persona molto gradevole, dal curriculum impressionante". Più dubbi, invece, sulla permanenza di Gazidis al Milan . Lo stesso Scaroni ha spiegato: "Siamo sicuri di contare su di lui fino alla scadenza del contratto, fino a novembre".

Questo, al momento, sembra infatti essere il tema più delicato. Gazidis, come confermato dalla 'rosea', ha un rapporto piuttosto freddo con Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, e non si può escludere che sia lo stesso dirigente sudafricano a togliersi di impaccio scegliendo di non continuare la sua avventura in rossonero.