Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato ieri alla presentazione del photobook '125 anni di Milan' al Flagship Store in via Dante

Ieri, al Flagship Store del Milan in via Dante, a Milano, presentazione del photobook - realizzato in collaborazione con Assouline - '125 anni di Milan', che celebra, per l'appunto, il 125esimo compleanno del club, fondato nel dicembre 1899. Il Presidente rossonero Paolo Scaroni, per l'occasione, ha inaugurato il suo discorso punzecchiando i 'cugini' dell'Inter con una battuta.