Scaroni: “Milan sempre in Champions. Altri obiettivi non ne ho”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato ieri a 'Sky Sport' di Genoa-Milan e non soltanto. Le dichiarazioni del numero uno rossonero sono state riprese, parzialmente, da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. «La parata di Olivier Giroud? Una cosa fantastica, ha parato per davvero. Partite come quella di sabato mettono a repentaglio le mie coronarie», ha detto Scaroni.