Milan, parla Savicevic. Mercato, piace Baldanzi. Le news su Berlusconi

Tanto spazio concesso al Milan, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 6 aprile 2023. La formazione di Stefano Pioli, infatti, reduce dal bel successo in casa del Napoli capolista nell'ultima giornata di campionato, si rituffa già domani con anima e corpo nel torneo di Serie A. Senza dimenticare come, sullo sfondo, ci siano 'rumors' di calciomercato molto importanti. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.