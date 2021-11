Milan-Sassuolo, quasi certo il rientro di Maignan. Ma decide Pioli

Mike Maignan torna a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Sassuolo di domani. Vuole giocare, sta bene. Dipenderà dalle scelte del mister

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan . Il portiere del Milan , infatti, ha saltato 9 partite dopo essere stato operato al polso sinistro (lesione del legamento, riparata chirurgicamente, e inserimento di una vite nello scafoide) e smania per tornare in campo.

Maignan è clinicamente guarito, ieri si è allenato in gruppo (partitella compresa) e tutto è indicativo: è disponibile per Milan-Sassuolo di domani pomeriggio, ore 15:00 , a 'San Siro'. Lui vorrebbe giocare dall'inizio, riprendendo il proprio posto tra i pali, finora occupato dal suo secondo, Ciprian Tătărușanu , ma la scelta sarà soltanto di mister Stefano Pioli .

Dopo un infortunio simile ed un'operazione, infatti, occorrerebbe un po' di prudenza in più, ma le chance di rivedere titolare Maignan per Milan-Sassuolo di Serie A sono molto alte. L'allenamento di oggi sarà determinante per capire se l'ex Lille, finalmente, potrà tornare in campo. Con un mese di anticipo sulle tempistiche inizialmente previste.