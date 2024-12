Chukwueze, quindi, si è ripreso - con gli interessi - i due gol che gli erano stati annullati (ancora non si capisce come e perché) in Sassuolo-Milan 3-3 dello scorso 14 aprile al 'Mapei Stadium'. Una bella gara, sull'out di destra, per il numero 21 rossonero che, adesso, proverà a convincere Fonseca di poter contare su di lui a tempo pieno.

Uomo di coppa, l'anno corso a segno in Champions due volte — «Mi è piaciuto il suo modo di difendere l'area, anche così si fa la differenza in una squadra. E' lo spirito che dobbiamo avere», ha detto l'allenatore sul suo attaccante ex Villarreal. Una carica importante, per il nigeriano, anche in vista della trasferta di campionato a Bergamo, contro l'Atalanta. Lì, però, dovrebbe poter dare una mano a partita in corso.

Una curiosità? Chukwueze, doppietta in Milan-Sassuolo di Coppa Italia, si esalta nelle partite di coppa. Il 'CorSport', infatti, ha ricordato come nella sua ultima stagione con il Villarreal avesse segnato 4 gol in Coppa del Re e 2 in Conference League. L'anno scorso, alla sua prima non esaltante annata con il Milan, altrettanti in Champions League.