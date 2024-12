Domenico Berardi, in campo per Milan-Sassuolo di Coppa Italia domani sera, ha un feeling incredibile con 'San Siro' e con la porta rossonera

Domani, martedì 3 dicembre , alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Sassuolo , partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025 e nella fila dei neroverdi di Fabio Grosso si vedrà in campo dall'inizio, con tutta probabilità, Domenico Berardi .

Milan-Sassuolo, ritorna lo spauracchio Berardi a 'San Siro'

Classe 1994, sceso in Serie B con il Sassuolo (primo in classifica a + 3 sul Pisa e a + 4 sullo Spezia) per via del grave infortunio (rottura al tendine d'Achille) rimediato la scorsa stagione e che ne ha pregiudicato il trasferimento in una big nel calciomercato estivo, Berardi è tornato in campo a ottobre dopo 7 mesi di stop.