Milan-Sassuolo, per Berardi altra chance importante per punire il Diavolo

Al suo ritorno in campo, Berardi ha segnato 1 gol e 7 assist e, col suo Sassuolo, è primo in Serie B . I neroverdi, a gennaio, valuteranno eventuali offerte per il loro capitano, a patto che le proposte soddisfino le loro richieste. Berardi ha un contratto fino al 2027 e percepisce 3 milioni di euro a stagione . Le squadre interessate, quindi, dovranno mettere sul piatto un accordo pluriennale.

In passato, squadre come Juventus, Roma e Fiorentina hanno provato a prendere il numero 10 del Sassuolo. Adesso, la valutazione di Berardi non è più 40 milioni di euro, come quella che dichiarò la dirigenza qualche tempo fa. L'Atalanta potrebbe riprovarci mettendo sul piatto 15 milioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. Berardi vuole tornare in A e l'esordio in Champions è uno stimolo in più. LEGGI ANCHE: Milan-Sassuolo con Reijnders ancora titolare. Rinnovo in arrivo, ecco le cifre >>>