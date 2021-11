Milan-Sassuolo 1-3, la moviola: Raspadori da rosso, Ferrari da rigore

La moviola di Milan-Sassuolo 1-3 di ieri pomeriggio a 'San Siro'. Insufficiente la direzione di gara di Gianluca Manganiello. L'analisi

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Milan-Sassuolo 1-3, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022. Il quotidiano romano ha giudicato pessima la direzione di gara dell'arbitro Gianluca Manganiello, con Davide Ghersini degno compagno di sventura al V.A.R.. Per entrambi, voto 4,5.

Manganiello e Ghersini, rivedendo la moviola di Milan-Sassuolo, si sono persi, nell'ordine, un chiaro cartellino rosso nei confronti di Gianluca Raspadori (Sassuolo), una seconda ammonizione netta (imputabile solo all'arbitro) di Theo Hernández (Milan) e, infine, un calcio di rigore per i rossoneri (fallo di mano di Gian Marco Ferrari, Sassuolo).

Analizziamo gli episodi da moviola di Milan-Sassuolo singolarmente. Scivolata di Raspadori, piede destro a martello, con gamba però non tesa, sulla tibia di Ismaël Bennacer. Manganiello in campo opta per il giallo (primo errore), al V.A.R. Ghersini decide di supportare la scelta (sbagliata) fatta in campo. Anche se ritrae la gamba, è un intervento potenzialmente pericoloso, da rosso.

Come Theo Hernández (per doppio giallo) quando dopo il corpo a corpo con Davide Frattesi, ad azione ferma, lo spinge via: l’ammonizione era appropriata e la conseguente espulsione meritata. C'era un penalty per il Diavolo: tiro di Franck Kessié, Ferrari ha il braccio destro appoggiato alla schiena di Vlad Chiricheș, ma poi lo stacca e lo sposta, finendo per colpire il pallone: con la 'on field review' doveva scattare il calcio di rigore per il Milan.

Provvedimenti corretti, infine, nella moviola di Milan-Sassuolo, il non concedere penalty agli emiliani nel primo tempo (Brahim Díaz prende il pallone di ascella, non di braccio, in area rossonera); il cartellino rosso per Alessio Romagnoli, che placca Gregoire Defrel impedendogli una chiara e netta occasione da gol. Sandro Tonali, già ammonito, trattiene poi lo stesso Defrel che corre verso la sua metà campo: ci sta non ammonire.