Milan, San Siro pieno: si viaggia verso un milione e mezzo di spettatori

Milan, che spinta da San Siro

L'edizione online de La Gazzetta dello Sport, parla del prossimo traguardo che il Milan raggiungerà per quanto riguarda i tifosi. San Siro si avvicina a quota un milioni e mezzo. La cifra attuale, aggiornata dopo l'ultima sfida interna con l'Empoli, recita 1.426.153 persone entrate complessivamente al Meazza, quindi per arrivare a 1,5 milioni ne mancano 73.847. Obiettivo alla portata già con il Lecce domenica pomeriggio. I tifosi rossoneri hanno sempre riempito lo stadio San Siro in questa stagione, ma anche lo scorso anno si sono fatti sentire: l'obiettivo un milione era stato già superato.