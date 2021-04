Milan-Sampdoria, Theo Hernández pronto a tornare freccia | Serie A News

Theo Hernández, difensore del Milan, si è riposato durante la pausa per le Nazionali. Ora è tirato a lucido per il tecnico Stefano Pioli

Daniele Triolo

Che sia Theo Hernández l'arma in più del Milan di Stefano Pioli per raggiungere un posto nella prossima edizione della Champions League? Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, il terzino sinistro francese non è stato convocato neanche stavolta dalla Francia di Didier Deschamps. Pertanto, durante la sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali, ha avuto modo di riposare.

Theo Hernández, dunque, ha ricaricato le batterie in vista del rush finale della stagione, che vedrà il Milan impegnato in dieci battaglie all'ultimo sangue, punto a punto, per centrare l'obiettivo stagionale. Senza dubbio, il laterale mancino del Diavolo è uno dei simboli della risalita rossonera nell'ultimo anno. Spesso ha saputo spaccare diverse partite con le sue scorribande sulla sinistra. Talvolta ha segnato gol pesanti.

Come quanto accaduto, nella parte finale del 2020, contro Parma e Lazio. Quindi, non avendo un reale supplente di ruolo, per via dell'utilizzo prolungato, la condizione fisica di Theo Hernández è andata scemando. Le prestazioni del francese non sono state più all'altezza dei mesi precedenti ed è normale che, nell'ultimo periodo, gli siano piovute addosso delle critiche. D'altronde, ha fatto cose che a 'San Siro' i tifosi rossoneri non vedevano dai tempi di Serginho.

Ora il Milan è chiamato a dare il massimo negli ultimi due mesi della stagione ed un Theo Hernández riposato, sicuramente, potrà fare tutta la differenza del mondo. Finora il numero 19 ha giocato 3.160 minuti tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, segnato 5 gol e fornito 6 assist. In totale, quindi, Theo Hernández ha preso parte a ben 11 gol del Milan tra campionato e coppe: quando riuscirà a ritrovare il giusto ritmo, si spera già a partire da domani, potrà essere un'arma letale nell'arsenale di Pioli.

In questi mesi, va segnalato, è migliorato molto anche in fase difensiva. Ma c'è ancora molto lavoro da fare, in tal senso, e questo anche lui lo sa bene. Per esempio, deve migliorare nella lettura di alcune situazioni palla al piede, spesso costate gol al passivo per il Milan. Ma a 'cavallo pazzo' Theo Hernández, il migliore nelle cavalcate in campo aperto, qualcosa gliela si può anche perdonare ... Intanto, sul mercato, occhi su un giovane talento per il centrocampo >>>