Milan-Sampdoria, squalifica dimezzata: Rebic ci sarà | Serie A News

Ante Rebic, attaccante rossonero, disponibile per Milan-Sampdoria di sabato. Accolto il ricorso del club contro le 2 giornate di squalifica

Daniele Triolo

Ante Rebic, attaccante croato, sarà a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Sampdoria di sabato 3 aprile, ore 12:30, a 'San Siro'. Questo perché, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha avuto successo il ricorso del Milan contro la squalifica di due giornate che era stata inflitta a Rebic dopo l'espulsione diretta nel finale della gara contro il Napoli.

Rebic, che aveva rimediato il cartellino rosso, e la successiva sospensione per due turni per aver detto all'arbitro di quel match, Fabrizio Pasqua di Tivoli (RM), un eloquente 'sei scarso', dunque, riabilitato dal Giudice con un piccolo 'sconto di pena'. Pertanto, sarà un'arma in più per Pioli in occasione della gara valida per la 28^ giornata di Serie A.

Un recupero importante, quello di Rebic per Milan-Sampdoria, visto che Rafael Leão è arruolato, ma non è al top e che Zlatan Ibrahimović si sta sottoponendo ad un bel tour de force in Nazionale.