GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 marzo 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 30 marzo 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 30 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Fikayo Tomori, difensore del Milan: tra Paolo Maldini, Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimović, ecco come procede il suo ambientamento in rossonero.