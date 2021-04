Milan-Sampdoria, ritorna la coppia Kessie-Bennacer: centrocampo al sicuro

In occasione di Milan-Sampdoria, match valido per la 29^ giornata di Serie A, ritorna in campo la coppia Kessie-Bennacer

Renato Panno

Come riferisce il 'Corriere dello Sport', Franck Kessie e Ismael Bennacer sono pronti a tornare in campo insieme dal primo minuto. L'algerino ha dovuto convivere con diversi problemi fisici che gli hanno fatto saltare gran parte della stagione, ma adesso il peggio è passato. L'ex Empoli adesso sta bene mentalmente ed è pronto a riprendere il mano il centrocampo rossonero con le sue verticalizzazioni in cabina di regia. Chi meglio di Kessie e fargli da spalla: i due assicurano fosforo e tecnica alla mediana milanista, qualità che gli permettono di capire il corso del gioco, velocizzandolo e rallentandolo all'occorrenza. Bennacer ha saltato ben 16 partite di campionato ed è mancato tantissimo ad uno Stefano Pioli che adesso non può che sorridere per il gradito ritorno. Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria: Pioli cambia il ruolo a Saelemaekers