Milan-Sampdoria, Ranieri: “Quagliarella è il nostro Ibrahimovic”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato alla vigilia del match contro il Milan. Queste alcune sue dichiarazioni in conferenza stampa

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha messo il punto sulle dichiarazioni di Claudio Ranieri in conferenza stampa. Il tecnico della Sampdoria ha parlato così del match contro il Milan: "Ibrahimovic? Con certi campioni puoi fare di tutto per non fargli arrivare la palla, ma poi loro sono sempre bravi a trovare i colpi. Ibra è uno di questi. Servirà una partita di sacrificio per fermare non solo lui, ma il Milan. Insieme ai rossoneri e al Napoli siamo la squadra che ha fatto più punti rispetto all'anno scorso". Poi un pensiero su Fabio Quagliarella: "Per noi Fabio è come Ibrahimovic per il Milan. Un giocatore importante, un leader. Stimola sempre i compagni, è il primo ad allenarsi e non molla mai". Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria: Pioli cambia il ruolo a Saelemaekers