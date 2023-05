Milan-Sampdoria, Pioli: “Lacrime finite, vinciamone tre” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato alla vigilia di Milan-Sampdoria. Le sue dichiarazioni più interessanti in conferenza stampa

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato ieri pomeriggio in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Sampdoria, partita della 36^ giornata della Serie A 2022-2023. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Milan-Sampdoria, così Pioli alla vigilia del match — Questa sfida tra Milan e Sampdoria arriva a pochi giorni di distanza dall'eliminazione in Champions League. Così Pioli: «Le lacrime le abbiamo buttate fuori, la delusione è stata tanta, ora ci vuole determinazione per finire bene il campionato. Dobbiamo giocare da Milan per vincere le ultime tre partite».

Pioli, alla vigilia di Milan-Sampdoria, ha poi parlato della lotta per un posto in Champions League. «Siamo indietro rispetto a dove vorremmo essere, pertanto dovremo essere molto concentrati e determinati sulla partita contro la Sampdoria. Per fortuna la stagione non è finita martedì scorso, abbiamo ancora la possibilità di dimostrare chi siamo».

Sulla possibile penalizzazione della Juventus, che potrebbe dare maggiori chance al Milan di entrare tra le prime quattro della classifica, Pioli ha spiegato: «L'unica cosa reale è vincere contro la Sampdoria, le altre cose non le possiamo controllare e non ci riguardano».

Per il tecnico di Parma, c'è un motivo, però, per cui il Diavolo in graduatoria sia così attardato. «Quest'anno abbiamo aumentato il controllo e il dominio delle partite, siamo mancati nell'ultimo quarto di campo. È questo il nostro peccato originale ed è un peccato grave».

"Alla fine valuteremo ogni cosa. Ho enorme fiducia nei miei giocatori" — Un peccato al quale il mercato estivo 2022 non ha posto rimedio. Ci si penserà tra qualche giorno, nella finestra dell'estate 2023. «Alla fine valuteremo ogni cosa, per cercare di essere più competitivi possibile in Italia e in Europa. Adesso servono ferocia e determinazione per finire bene in campionato».

Pioli, in conclusione, a poche ore da Milan-Sampdoria, si è detto soddisfatto del percorso fatto finora in rossonero, con uno Scudetto ed una semifinale di Champions League all'attivo, ma non solo. Ha cercato di motivare ulteriormente i suoi ragazzi. «Ho enorme fiducia nei miei giocatori, so che alleno un top club in cui devo garantire risultati e bel gioco. Quando ci siamo riusciti ci hanno applaudito, quando questo non avviene è normale ricevere critiche».