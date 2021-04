Milan-Sampdoria, Pioli sicuro in conferenza: “Siamo la sorpresa della stagione”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa. L'allenatore è sicuro: la sua squadra è la sorpresa della stagione

L'edizione odierna di 'Tuttosport" riprende le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa. Alla vigilia di Milan-Sampdoria, il tecnico rossonero non ha problemi a definire la sua squadra 'la sorpresa della stagione'. Queste le dichiarazioni: "Credo possa essere corretto. Siamo una squadra che, in questo momento, anche se i discorsi andranno rivalutati a fine maggio, siamo una delle sorprese del campionato. Con tutta l'Europa che abbiamo fatto, abbiamo 17 punti in più dello scorso anno. Percorso positivo, ma deve portare a qualcosa di concreto. Rimandiamo a fine anno, sperando di avere poi i migliori possibili". I calciatori, intanto, continuano a parlare di scudetto: "La squadra deve pensarla così, sarà difficile, ma dobbiamo provarci. Lo dobbiamo fare per il nostro percorso, è giusto pensarla così, ma dovremo dare tutto". Po su Tomori nessun dubbio: "Siamo molto soddisfatti di come si è inserito, è un bel ragazzo sorridente, ci dà caratteristiche importanti. Dobbiamo continuare a fare bene, senza pensare al futuro". Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria: Pioli cambia il ruolo a Saelemaekers