Milan-Sampdoria, panchina in affanno per Pioli: senza cambi in attacco

Panchina corta per Stefano Pioli in attacco. Il Milan affronta la Sampdoria con pochissime carte da pescare a gara in corso

Emergenza infortuni finita per il Milan? A ben vedere le cose non stanno esattamente in questo modo. Come evidenzia 'La Gazzetta dello Sport' Stefano Pioli, contro la Sampdoria, si troverà senza nessun cambio in attacco viste le assenze di Rafael Leao e Mario Mandzukic. Anche negli altri reparti c'è poca scelta per l'allenatore rossonero, che però potrà schierare un Milan molto vicino a quello titolare. A questo proposito, infatti, l'assenza da sottolineare è quella di Davide Calabria sulla destra, out per infortunio. Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria: Pioli cambia il ruolo a Saelemaekers