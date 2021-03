Milan-Sampdoria: oggi Pioli saprà se riavrà Rebic | Serie A News

Oggi udienza per la revoca di turno di squalifica per Ante Rebic. In caso affermativo, croato a disposizione per Milan-Sampdoria di sabato

Daniele Triolo

Il quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola ha ricordato come Ante Rebic, attaccante croato del Milan, abbia svolto lavoro personalizzato ieri a Milanello. È in smaltimento il problema all'anca che lo ha tormentato nelle ultime settimane e, pertanto, tornerà presto a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Quando? Potrebbe accadere già sabato, alle ore 12:30, per Milan-Sampdoria della 28^ giornata di Serie A a 'San Siro'. Oggi, infatti, intorno all'ora di pranzo, ci sarà la discussione del ricorso presentato dal Milan contro la squalifica di due giornate inflitta a Rebic per l'espulsione diretta rimediata nel recupero di Milan-Napoli 0-1.

Il Giudice Sportivo di Serie A gli aveva comminato due giornate poiché, da referto arbitrale, Rebic aveva rimediato l'espulsione diretta apostrofando il direttore di gara del match, il signor Fabrizio Pasqua di Tivoli (RM), con un eloquente 'Sei scarso'. Nessuna offesa, pertanto, da parte del croato. Soltanto una valutazione sulla quale gli arbitri non sono molto tolleranti.

La difesa del Milan, forte anche di alcuni casi giurisprudenziali come quello dello juventino Álvaro Morata a Benevento, sempre con Pasqua arbitro, punta ad ottenere, dunque, l'annullamento della seconda giornata di squalifica. La prima Rebic l'ha scontata in occasione della trasferta di Firenze, avvenuta prima della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali.

Nelle scorse ore, dal Milan, è filtrato un cauto ottimismo sull'accoglimento del ricorso. Tutto passerà dalla decisione del Giudice federale che si occuperà del caso. Andasse a buon fine il ricorso, quindi, Rebic tornerebbe disponibile per Milan-Sampdoria, condizioni fisiche permettendo.